Jandarma ekiplerinin yaralı olarak buldukları şahin tedavi altına alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında yaralı şahin ile karşılaştı. Yaptıkları kontrollerde şahinin yaralı olduğunu fark eden ekipler, tedavi edilmesi ilçe merkezine getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahin tedavi altına alındı.

Şahinin sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.