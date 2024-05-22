Jandarma izinsiz ekilen 3 bin 980 kök haşhaşı imha etti

Emet ilçesi Yarış köyünde bir vatandaşa ait tarlada haşhaş ekildiğini belirleyen jandarma ekipleri, ekilen 3 bin 980 kök haşhaşın ekim izni olup olmadığını inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda izinsiz olarak ekildiği belirlenen haşhaş, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince haşhaşlar imha edilirken, tarla sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarla sahibi, haşhaşı gözleme ve çörek yapımında kullanmak için ektiğini, izin almak konusunda bilgisinin olmadığını söyleyerek kendini savundu.