Jandarma'dan narkotik operasyonu. 10 şüpheli yakalandı

Samsun’da Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin tavan arasına saklanmış şekilde silah, mühimmat ve sigara makaronu ele geçirildi.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre , Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda, Samsun'un Ayvacık ilçesi merkezli, 'suça iştirak için bir araya gelerek tehdit, darp, cebir kullanmak, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmak, kişiyi suç üstlenmeye zorlama eylemlerini işlediği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda, bir evin tavan arasında aralarında akrep diye adlandırılan vahim nitelikli makineli tabancanın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet akrep adlı makineli tabanca, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 245 adet piyade tüfeği fişeği, 18 adet 7.65 mm fişek, 917 adet 9 mm fişek, 6 adet av tüfeği fişeği, 11 adet çeşitli tipte bıçak ve muşta, 291 bin 940 dal tütün dolu makaron, 2 kök kenevir bitkisi, 10 gram esrar ve 38 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 şüpheli şahıs yakalandı. 8 şahsın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, M.K. ve İ.Ç. Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K.ve İ.Ç. tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildi.