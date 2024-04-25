Jandarmadan silah ve mühimmat operasyonu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, ruhsatsız silah bulunduran şahıslar tespit edildi.
Tespit edilen şahıslara ait adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 7 adet av tüfeği, 226 adet 9 mm fişek, 3 adet çeşitli tipte bıçak, muşta, 24 adet av tüfeği fişeği ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.