Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme toplantısı

Kaynak: İHA
Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme toplantısı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Minnetler köyünde jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri, Minnetler köyünde traktörlerde yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambası bulundurmaları, traktör römorklarında iki adet arka işaret levhası (reflektör) bulundurmaları, traktör kazaları ve devrilmelerinde meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmaya yönelik rops demiri kullanımın önemi, alkollü araç kullanmanın sakıncaları gibi çok sayıda konu hakkında bilgilendirmede bulundular.

aw187261-02.jpgAynı zamanda traktör sürücülerinin yönelttiği soruları da yanıtlayan jandarma ekipleri, toplantı sonrasında bilgilendirme amaçlı broşür ve afiş dağıttılar.

İlgili Haberler
2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakolu'na teslim oldu
2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakolu'na teslim oldu
Son Haberler
Küflü çikolatayı paylaşan müşterisine hakaret eden çikolata CEO'su kadının kim olduğu ortaya çıktı Gündem
Küflü çikolatayı paylaşan müşterisine hakaret eden çikolata CEO'su kadının kim olduğu ortaya çıktı
Selçuk İnan eski takımına acımadı! Altın değerinde 3 puan Spor
Selçuk İnan eski takımına acımadı! Altın değerinde 3 puan
Volkan Demirel'in büyük hatası. 'Hatayspor'a pahalıya patladı' diyerek açıkladı Spor
Volkan Demirel'in büyük hatası. 'Hatayspor'a pahalıya patladı' diyerek açıkladı
Galatasaray şampiyonluğa dört nala koşuyor. Gelene dört gidene dört Spor
Galatasaray şampiyonluğa dört nala koşuyor. Gelene dört gidene dört
Galatasaray: 4 Pendikspor: 1 Spor
Galatasaray: 4 Pendikspor: 1
Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı Gündem
Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı
2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakolu'na teslim oldu Gündem
2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakolu'na teslim oldu