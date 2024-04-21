Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme toplantısı

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri, Minnetler köyünde traktörlerde yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambası bulundurmaları, traktör römorklarında iki adet arka işaret levhası (reflektör) bulundurmaları, traktör kazaları ve devrilmelerinde meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmaya yönelik rops demiri kullanımın önemi, alkollü araç kullanmanın sakıncaları gibi çok sayıda konu hakkında bilgilendirmede bulundular.

Aynı zamanda traktör sürücülerinin yönelttiği soruları da yanıtlayan jandarma ekipleri, toplantı sonrasında bilgilendirme amaçlı broşür ve afiş dağıttılar.

