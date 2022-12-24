Jandarmanın durdurduğu otomobilden 2 boa yılanı çıktı

AA'nın haberine göre Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ankara'da ikamet eden A.D'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği boa yılanlarını Aksaray'da satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Aksaray-Ankara kara yolu Altınkaya mevkisinde A.D'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutuda 2 yılan olduğunu gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el konulan yılanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.



Jandarma, A.D. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı.