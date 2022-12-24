24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarmanın durdurduğu otomobilden 2 boa yılanı çıktı

Jandarmanın durdurduğu otomobilden 2 boa yılanı çıktı

Aksaray'da jandarma ekipleri durdurdukları otomobilde 2 boa yılanı ele geçirdi. Sürücü hakkında işlem yapılırken, boa yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:00
Takip Et

Jandarmanın durdurduğu otomobilden 2 boa yılanı çıktı

Jandarmanın durdurduğu otomobilden 2 boa yılanı çıktı
+
Aa
-

AA'nın haberine göre Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ankara'da ikamet eden A.D'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği boa yılanlarını Aksaray'da satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Aksaray-Ankara kara yolu Altınkaya mevkisinde A.D'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutuda 2 yılan olduğunu gördü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el konulan yılanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.


Jandarma, A.D. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
6
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
7
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Husumetlilerini yaba ve keserle yaralayan baba-oğul tutuklandı
﻿Husumetlilerini yaba ve keserle yaralayan baba-oğul tutuklandı
﻿Husumetlilerini yaba ve keserle yaralayan baba-oğul tutuklandı
﻿Bolu’da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı
﻿Bolu’da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı
﻿Bolu’da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı
﻿Çin ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti
﻿Çin ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti
﻿Çin ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti
﻿Ataşehir'de ambulans kaza yaptı 
﻿Ataşehir'de ambulans kaza yaptı 
﻿Ataşehir'de ambulans kaza yaptı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.