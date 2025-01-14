Jandarmanın hassas burunlu köpeği uyuşturucuya geçit vermedi

Kaynak: İHA
Jandarmanın hassas burunlu köpeği uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında uyuşturucu madde köpeği ile yapılan çalışmalar çerçevesinde bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Serçeköy Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda uyuşturucu madde köpeği ile gerçekleştirilen faaliyette S.H. (59) isimli şahıstan yaklaşık 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.H.'nin sağlık kurumunda yapılan testinde de şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Jandarmanın hassas burunlu köpeği uyuşturucuya geçit vermedi

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