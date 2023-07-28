Japonya faize dokunmadı. Sabit bıraktı

Japonya Merkez Bankası'ndan faiz kararı...BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.

Japonya Merkez Bankası, değişikliğe gidip gitmeyeceği konusunda çok fazla spekülasyon yapılan getiri eğrisi kontrolü politikasında ise değişiklik yapmadı.

BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini yüzde 0, hedef aralığını yüzde yüzde -0,50-0,50 olarak bıraktı.

PİYASALAR KIRMIZI

BoJ’un faizleri değiştirmeme kararının ardından Asya-Pasifik borsaları genel olarak satıcılı bir seyir izledi. Japonya gösterge endeksi Nikkei 225 %2 düşerken, Topix %1,03 bir kayıp yaşadı.

Kararın ardından yen hızla değer kazanırken, Japonya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin getirisi %0.550 ile yaklaşık dokuz yılın zirvesini gördü.

Güney Kore piyasaları daha karışık seyrederken, Kospi marjinal bir düşüş yaşadı ve Kosdaq %2,06 yükseldi.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi eğilimi değiştirerek %0,55 yükselirken, Şangay Bileşik %0,54 ve Shenzhen Bileşeni %0,87 düşüş gösterdi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 %1,03 değer kaybetti.

Japonya Merkez Bankası, faiz kararıyla birlikte önümüzdeki döneme ilişkin makro ekonomik tahminlerini de yayımladı.

Buna göre, 2023 mali yılı GSYH beklentisi yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e çekilirken, 2024 ve 2025 mali yılı beklentileri sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,0 olarak bırakıldı.

Gıda hariç çekirdek tüketici fiyatları beklentisi 2023 mali yılı için yüzde 1,8'den yüzde 2,5'e çıkartıldı, 2024 mali yılı için yüzde 2,0'dan yüzde 1,9'a indirildi, 2025 yılı için yüzde 1,6 olarak bırakıldı.