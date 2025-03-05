Japonya hizmet sektöründe yüzler gülüyor

Japonya'nın hizmet sektörü, 2025 Şubat ayında önemli bir büyüme kaydetti. Au Jibun Bank tarafından açıklanan Japonya Hizmet PMI, başlangıçta açıklanan 53.1 seviyesinden 53.7’ye revize edildi. Bu, 2024 Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Bu gelişme, hizmet sektöründeki genişlemenin dördüncü ayına işaret ediyor. Son veriler, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların, özellikle satışlardaki artışın etkisiyle büyümeyi sürdürdüğünü ve yeni ihracat işlerinin önemli ölçüde güçlendiğini ortaya koydu.

Hizmet sektöründe yaşanan bu genişleme, Japonya ekonomisinin direncini ortaya koyarken, firmaların istihdam seviyelerinde de artışa gitmesi dikkat çekti. Şubat ayında, şirketler çalışan sayılarını 17. kez artırırken, istihdam yaratma hızında hafif bir yavaşlama görüldü. Bu, sektördeki genel istihdam dinamiklerinin güçlendiğini gösteriyor. Ancak, iş gücü artışının daha önceki aylara göre biraz daha yavaşladığı ifade ediliyor.

Japonya'nın hizmet sektörü, bu güçlü büyümeyle birlikte, ülkedeki ekonomik toparlanmanın da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Yeni ihracat işlerinin artması ve firmaların daha fazla çalışan alması, Japon ekonomisinin dünya piyasalarında rekabet gücünü artıran faktörler arasında yer alıyor. Söz konusu veriler, Japonya'nın ekonomik büyümesinin temel itici güçlerinden biri olan hizmet sektörünün, 2025 yılının başında hala güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.

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Hizmet sektörü büyümesi, Japonya'nın ekonomik stratejilerinin doğruluğunu ve ülkenin küresel ekonomiye entegrasyonunu destekliyor. 2025 yılı itibarıyla Japonya'nın dış ticaretinin artmaya devam etmesi bekleniyor ve bu da hizmet sektöründeki büyümenin sürdürülebilir olacağını işaret ediyor. Firmalar, yeni ihracat fırsatlarına yönelik yatırımlarını artırırken, aynı zamanda iç pazarda da satışlarını güçlendirmeye devam ediyorlar.