Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ABD’nin Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, maaş artışlarının sadece büyük şirketlerle sınırlı kalmadığını, küçük ve orta ölçekli işletmelere de yayıldığını söyledi. Ueda, “İş gücü piyasası sıkı kalmaya devam edecek ve ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM VE İŞ GÜCÜ SIKINTISI

Japonya’da 1980’lerden bu yana süren demografik değişimlerin artık daha belirgin bir iş gücü sıkıntısına yol açtığını belirten Ueda, bunun ücret artışlarını kalıcı hâle getirdiğini vurguladı. Nüfusun yaşlanması ve çalışma çağındaki nüfusun daralmasıyla birlikte, şirketlerin genç çalışanları çekmek için daha yüksek ücret teklif etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

KÜRESEL ENFLASYONUN ETKİSİ

Ueda, COVID-19 pandemisinin yol açtığı küresel enflasyonun Japonya’yı deflasyonist denge noktasından çıkardığını söyledi. Uzun yıllar düşük ücret artışları ve zayıf tüketimle mücadele eden Japonya’da, son üç yıldır bahar döneminde yapılan toplu iş sözleşmelerinde ücretlerde güçlü artışlar görülüyor.

YENİ FAİZ ARTIŞI GÜNDEMDE

Japonya Merkez Bankası, geçtiğimiz yıl 10 yıllık devasa teşvik programını sonlandırmış ve 2025 Ocak ayında politika faizini yüzde 0,5 seviyesine çıkarmıştı. Temmuz ayında faiz sabit tutulmuş olsa da enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilmişti. Bu durum, piyasada yıl bitmeden yeni bir faiz artışı beklentisini güçlendirdi.

Reuters’ın ağustos ayında yaptığı ankete göre, ekonomistlerin yaklaşık üçte ikisi BOJ’un bu yıl içinde en az 25 baz puanlık yeni bir artışa gideceğini öngörüyor.

ÜCRET ARTIŞLARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ

BOJ Başkanı, ücret artışlarının kalıcı enflasyon yaratıp yaratmayacağı konusunda dikkatli olacaklarını belirterek, “Arz tarafındaki gelişmeleri yakından izlemeye ve para politikamızda bunları dikkate almaya devam edeceğiz” dedi. Ancak özellikle gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin ve ücret artışlarının enflasyonu ikinci tur etkilerle daha da yükseltebileceği uyarısında bulunuldu.