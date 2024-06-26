Japonya vize verme sayısını önceki yıla göre üç katına çıkardı

Düzenleme: Kaynak: AA
Japonya vize verme sayısını önceki yıla göre üç katına çıkardı

Yeni metin önerisi: Japonya, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 2023 yılında yabancı uyruklulara verdiği vize sayısını bir önceki yıla göre üç katına çıkardı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Japonya'da geçen yıl yabancı uyruklulara tahsis edilen vize sayısı önceki yıla göre üç kat artarak 4,16 milyona yükseldi.

Kovid-19 salgını kaynaklı kısıtlamaların Nisan 2023'te kaldırılması sonrasında artan yabancı turist ilgisi, vize sayısına olumlu yansıdı.

Geçen yılın toplam vize pastasının yaklaşık yüzde 60'ı, yani 2,43 milyon vize Çin vatandaşlarına tahsis edildi. Onları en yüksek oranda vize alan ülkeler sırasıyla 520 bin adetle Filipinler, 330 bin adetle Vietnam ve 190 bin adetle Endonezya vatandaşları izledi.

Toplamda tahsis edilen vizelerin yaklaşık yüzde 80'i, 90 güne kadar geçerli "kısa süreli vize" olarak kaydedildi.

Japonya'nın en yüksek vize tahsis kaydı, 2019 yılında yaklaşık 8,28 milyon vizeyle gerçekleşmişti.

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