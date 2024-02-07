Japonya'da katil balinalar buz kütlesine sıkıştı

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında, 10 katil balina, deniz yüzeyinde sürüklenen büyük bir buz kütlesi tarafından tuzağa düşürüldü. Katil balinalar, buz kütlesinin etrafında sıkışıp kaldı ve uzun bir süre boyunca hareket edemedi. Ancak yerel yetkililer, buzların erimesi sonucunda bu balinaların serbest kalmış olabileceğini düşünüyor.

Hokkaido eyaletinde bulunan Rausu kasabası açıklarında meydana gelen olayda, yerel yetkililer, dün kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta görülen ve yoğun buzlanma nedeniyle gemi ile kurtarılamayan bu katil balina sürüsünün, bugün gözden kaybolduğunu bildirdi. Yetkililer, hava sıcaklığının artmasıyla buzların kısmen eridiğini ve bu sayede sürünün, aralarında yavruların da olduğu balinaların kurtulmuş olabileceğini belirtti.

Buna benzer bir olay, 2005 yılında yine Rausu kasabası açıklarında meydana gelmişti. O zaman yaklaşık 10 katil balina, bir buz kütlesine sıkışmış ve hayatını kaybetmişti.