Jaylen Brown'ın smacı NBA'i salladı

Boston Celtics’in yıldız oyuncusu Jaylen Brown, Cuma gecesi Chicago Bulls karşısında unutulmaz bir performansa imza attı. United Center’da gerçekleşen NBA Cup grup aşaması maçında, Brown’un dördüncü çeyrekteki etkileyici smacı sadece oyunun değil, aynı zamanda yayın anlarının da en büyük konuşulanlarından biri oldu.

Karşılaşmada Celtics sadece bir sayı öndeyken, Brown, Bulls’un forveti Jalen Smith’i adeta posterlik bir pozisyona düşürdü. NBC Sports Boston yorumcusu Drew Carter, bu unutulmaz ana şahitlik ederken, coşkulu bir şekilde “Mezarcı Chicago’ya geldi!” ifadesiyle izleyenlere bu anı ölümsüzleştirdi.

MEZARCI LAKABI POPÜLERLEŞİYOR

Jaylen Brown, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada “Mezarcı” lakabını sevdiğini ve bu ismin giderek benimsendiğini ifade etmişti. Carter da bu lakabın yaygınlaşmasına katkı sağladı. Brown’ın etkileyici smacı, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken, Carter’ın genç yaşına rağmen etkili anlatımı ve yanındaki eski Celtics oyuncusu Brian Scalabrine ile uyumu dikkat çekti.

CELTİCS’İN PERFORMANSI VE NBA CUP İHTİMALLERİ

Boston Celtics, maçı 138-129’luk skorla kazanarak sezon genelinde 16 galibiyet ve 3 mağlubiyete ulaştı. Ayrıca NBA Cup grup aşamasını 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile tamamladı. Ancak, Atlanta Hawks’ın Celtics’e karşı sahip olduğu birebir üstünlük nedeniyle grup liderliği Hawks’a gitti. Celtics’in NBA Cup eleme aşamasına Doğu Konferansı’nın joker takımı olarak katılabilmesi için diğer takımların sonuçlarının yanı sıra sayı farkı avantajına da ihtiyaçları bulunuyor.

Jaylen Brown’ın performansı ve Drew Carter’ın etkileyici anlatımı, Celtics taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ederken, takımın NBA Cup’ta ilerleme şansı merakla bekleniyor.



Had to hit this Jaylen dunk with the JR audio ???????? pic.twitter.com/dvybhbodMX