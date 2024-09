Jessica Simpson beğeni topladı: Yeni kreasyonu tam not aldı

Simpson, koleksiyonun ruhunu anlatırken, "Bu parçalar, farklı sanatsal ifade biçimlerinin nasıl bir araya geldiğinin kutlamasıdır" dedi. Yeni koleksiyonun yaratım sürecinde, özellikle Nashville'de yaptığı müzik kayıtlarından ilham aldığını belirtti. Sanatçı, uzun süredir müzik dünyasına ara vermiş olsa da, bu dönüşün modasına da yansıdığını ve müzik ile modayı bir arada yaşamanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Simpson, bu koleksiyonun sadece bir moda çizgisi olmadığını, aynı zamanda kendini ifade etmenin bir yolu olduğunu söyledi. “Yaratıcılık benim için modayla kesinlikle iç içe. Giydiklerimin bana belli bir benlik duygusu uyandırdığını düşünüyorum” diyen Simpson, moda yoluyla duygularını yansıtmanın onun için özgürleştirici olduğunu belirtti: “Bana göre en güzel şey içsel güvenin ortaya çıkmasıdır, ancak bazen kıyafetler ve ayakkabılar yaratıcı sürecin bir kısmını yönlendirmeye yardımcı olabilir” diyerek, stilin yalnızca dış görünüş değil, aynı zamanda içsel bir yolculuk olduğunu da dile getirdi.

Teksas doğumlu sanatçı, Nashville'de stüdyoda geçirdiği zamanın kendisine büyük ilham verdiğini ve orada yaşadığı deneyimlerin koleksiyonunun temelini oluşturduğunu anlattı. Simpson, “Stüdyoda karaktere bürünmeyi seviyorum. Hissettiğim duyguyu sanatsal bir şekilde yansıtırsam, yazdığım söz ve müzikle kendimi daha iyi ifade edebiliyorum” diyerek, moda ve müzik arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Koleksiyonunda sıkça gördüğümüz püsküller, turkuaz tonları, yüksek topuklar ve slip elbiseler de bu sanatsal yolculuğun parçaları. Simpson, “Bolca püskül, bolca turkuaz, yüksek topuklu ayakkabılar ve bolca slip elbise, kısa ve uzun! Söylediğim şarkılara dayanarak kendi tarzımı yarattım" diyerek, kişisel tarzının müzikle olan derin bağını yansıttığını belirtti.

Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte, Jessica Simpson için okul günlerine olan nostalji de geri dönüyor. Annesinin, okul alışverişinde her zaman ona sevimli hissettirmek için ekstra özen gösterdiğini ve bu günlerin onun moda dünyasına olan ilgisini şekillendirdiğini söyledi ve “Okul alışverişi için pek fazla kaynağımız olmasa da annem her zaman kendimi sevimli hissetmem için bir yol bulur ve kıyafetlerimi şık ve benzersiz hissettirecek şekilde aksesuarlarla süslerdi” diye ekledi. Annesinin stil üzerindeki bu etkisi, Simpson’ın bugünkü tasarımlarında da kendini gösteriyor. Yıldız isim ayrıca “Bazen hala kıyafetlerimi şekillendirmeme yardımcı oluyor ve bunun çocukluğumda okula başladığım zamanla başladığını her zaman hatırlıyorum” dedi.

Jessica Simpson, bu koleksiyonuyla sadece moda dünyasına değil, aynı zamanda kişisel ve sanatsal yolculuğuna da vurgu yapıyor. Rockabilly etkisiyle yaratılmış bu koleksiyon, Simpson’ın iç dünyası ve sanatsal birikiminin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

JESSİCA SİMPSON KİMDİR?

Jessica Simpson, 10 Temmuz 1980'de Teksas'ta doğmuş Amerikalı bir şarkıcı, oyuncu ve iş kadınıdır. İlk olarak 1999 yılında müzik dünyasına giriş yapan Simpson, pop müziğin o dönemki genç ikonları arasında kısa sürede kendine yer buldu. İlk albümü Sweet Kisses ile büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, "I Wanna Love You Forever" adlı şarkısıyla dünya çapında ses getirdi.

Simpson, 2000'lerin başında MTV'de yayınlanan Newlyweds: Nick and Jessica adlı reality şov ile popülaritesini daha da artırdı. Bu program, Simpson ve o dönemdeki eşi Nick Lachey’in evliliğini ekrana taşıyarak çiftin hayatını gözler önüne serdi. Simpson’ın sempatik ve kimi zaman saf tavırları, onu genç kitleler arasında bir fenomene dönüştürdü.

Müzik kariyerinin yanı sıra Simpson, oyunculuk alanında da kendini denedi. The Dukes of Hazzard filminde Daisy Duke karakterini canlandırarak beyaz perdeye adım atan Simpson, bu performansıyla dikkat çekti. Ancak, Simpson’ın en büyük başarısı müzikten çok moda dünyasında geldi.

2005 yılında kurduğu "Jessica Simpson Collection" markası, özellikle ayakkabı, çanta ve giyim ürünleriyle büyük bir başarı yakaladı. Bugün milyonlarca dolarlık bir moda imparatorluğu yöneten Simpson, iş dünyasında güçlü bir kadın figürü olarak anılıyor. Markası, her yaş grubundan kadına hitap eden modern ve şık tasarımlarıyla geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.