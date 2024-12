Joel Embiid kadın hakeme sözlü şiddet uyguladı

Philadelphia 76ers’ın yıldız oyuncusu Joel Embiid, San Antonio Spurs ile oynanan maçta davranışlarıyla dikkat çekti. İkinci çeyrekte hücum faul nedeniyle çalınan düdüğe sinirlenen Embiid, hakem Jenna Schroeder’a sert bir şekilde tepki gösterdi. Olay, NBA sahalarında nadir görülen anlardan birine sahne oldu.

Maske takarak oynayan Embiid, düdükten sonra hızla Schroeder’ın yanına koşarak birkaç santimetre mesafeden bağırmaya başladı. Schroeder, bu agresif tavır karşısında vakit kaybetmeden Embiid’i oyundan ihraç etti. Ancak bu karar, yıldız oyuncunun öfkesini daha da artırdı. Takım arkadaşlarının müdahalesi sayesinde olay daha fazla büyümeden sonlandı.

Joel Embiid was FURIOUS after picking up an offensive foul on Wemby ????



Embiid was hit with two techs and was ejected ???? pic.twitter.com/9rVIGazig1