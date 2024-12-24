Joel Embiid kadın hakeme sözlü şiddet uyguladı

Kaynak: Haber Merkezi
Joel Embiid kadın hakeme sözlü şiddet uyguladı

NBA yıldızı Joel Embiid, kadın hakem Jenna Schroeder'a bağırdığı gerekçesiyle oyun dışı kaldı. Olay, Sixers-Spurs maçında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Philadelphia 76ers’ın yıldız oyuncusu Joel Embiid, San Antonio Spurs ile oynanan maçta davranışlarıyla dikkat çekti. İkinci çeyrekte hücum faul nedeniyle çalınan düdüğe sinirlenen Embiid, hakem Jenna Schroeder’a sert bir şekilde tepki gösterdi. Olay, NBA sahalarında nadir görülen anlardan birine sahne oldu.

Maske takarak oynayan Embiid, düdükten sonra hızla Schroeder’ın yanına koşarak birkaç santimetre mesafeden bağırmaya başladı. Schroeder, bu agresif tavır karşısında vakit kaybetmeden Embiid’i oyundan ihraç etti. Ancak bu karar, yıldız oyuncunun öfkesini daha da artırdı. Takım arkadaşlarının müdahalesi sayesinde olay daha fazla büyümeden sonlandı.

SİXERS MAÇI KAZANDI

Joel Embiid’in ihraç edilmesine rağmen Philadelphia 76ers, karşılaşmayı 111-106 skorla kazandı. Yıldız oyuncu, maç sonrasında soyunma odasından çıkarak takım arkadaşlarıyla galibiyeti kutladı. Ancak Embiid, basın toplantısına katılmadan sahayı terk etti.

NBA'İN KARARI BEKLENİYOR

NBA yönetiminden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, Embiid’in bu hareketi nedeniyle ceza alması olası görünüyor. Özellikle kadın hakeme yönelik agresif tavırları, lig yönetimi tarafından dikkatle inceleniyor.

Joel Embiid, kariyerinde zaman zaman duygusal tepkileriyle gündeme gelen bir oyuncu. Ancak bu olay, saha içindeki gerginliğin profesyonel sınırları aşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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