Jon Jones ağır sıklet unvanını korudu

37 yaşındaki Jon Jones, UFC 309’da Stipe Miocic’e karşı döner tekme tekniğiyle etkileyici bir zafer kazandı. Madison Square Garden’da 20.000 kişinin önünde gerçekleşen mücadelede Jones, Bruce Lee’nin dövüş felsefesinden ilham alarak geliştirdiği bu tekniği kusursuz bir şekilde uyguladı.

Jones, döner tekme çalışmasına yaklaşık altı ay önce başladığını belirtti. "Bruce Lee, 10.000 farklı tekme bilen bir adamdan değil, bir tekmeyi 10.000 kez çalışmış olandan korktuğunu söyler. Biz de bu tekmeyi haftada üç saat çalıştık," dedi Jones. Bu hazırlık, Miocic’i nakavt eden bu tekniğin arkasındaki sırdı.

MİOCİC’İN YAŞ FAKTÖRÜ VE JONES’UN ÇEŞİTLİLİĞİ

Jones’un döner tekmesinin yanı sıra rakibine karşı uyguladığı yüksek tekmeler, dirsek darbeleri ve yerde mücadele teknikleri de Miocic’i zorladı. 42 yaşındaki Miocic’in dört yıllık bir aranın ardından kafese dönmesi ve fiziksel prime dönemini geride bırakmış olması, mağlubiyetindeki önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak Jones’un çeşitli saldırı kombinasyonları, zaferinin asıl sebebiydi.

UFC Başkanı Dana White, Jones’un dövüş yeteneklerine övgüler yağdırdı: "Jones’un dışarıdaki sorunları beni her zaman rahatsız etti. Ancak bugün gördüğümüz performans, onun neden gelmiş geçmiş en iyi dövüşçü olduğunu gösteriyor."

TARTIŞMALI KARİYER, DEVAM EDEN BAŞARI

Jones’un kariyeri, doping cezaları ve kişisel problemlerle sık sık gündeme geldi. Ancak tartışmalı bir figür olmasına rağmen, kafeste sergilediği performansla tüm eleştirileri gölgede bırakmayı başardı.

UFC 309’dan sonra, Jones’un bir sonraki rakibinin kim olacağı merak konusu. Tom Aspinall veya Francis Ngannou gibi isimler konuşulurken, Jones’un kafesteki hakimiyeti, onun MMA dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırıyor.