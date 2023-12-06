Kabine bugün toplanıyor. Gündem ekonomi ve Gazze olacak

Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Saraydaki toplantının gündem maddeleri, Gazze, enflasyonla mücadele, ekonomi ve asgari ücret olması bekleniyor.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

ERDOĞAN YUNANİSTAN GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.