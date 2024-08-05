Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var

Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Üç haftalık bir aranın ardından gerçekleşecek olan toplantının ana gündem maddesi, Ortadoğu'da artan gerilim olacak.

Kabine toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi, İran'ın İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze ile Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak. Türkiye'nin bölgedeki gerilimi azaltmak için atabileceği diplomatik adımlar değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer önemli konusu ise geçen hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak. ABD ve Rusya arasında, MİT'in koordinasyonunda gerçekleştirilen ve 26 kişiyi kapsayan bu takas kabinede değerlendirilecek. Ayrıca, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için atacağı diplomatik adımlar da toplantının gündeminde yer alacak.

Kabinede, "enflasyonla mücadele"nin de konuşulması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.