Kabine toplantısından emekliye ne çıkacak? İşte tüm ayrıntılar

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bugün yapılacak Kabine toplantısına olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak enflasyon haricinde yapılması planlanan zam için yapılan çalışma Kabine toplantısında değerlendirilecek. Enflasyon farkı hariç emekliye zam verilecek mi? Bu soruya toplantıdan yanıt çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de yoğun bir gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edeceği toplantının iki önemli gündem maddesi. Terörle birlikte emeklileri yapılması planlandığı belirtilen ek zam.

EK ZAM YAPILACAK MI?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi iktidardan gelecek ek zamma odaklanacak. Kabine toplantısında en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenleme masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonuyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü ek zam planları Erdoğan'ın önüne sunulacak.

İKİ PLAN GÜNDEMDE

İlk plan Memur ve memur emeklilerine yapılan 49,25 oranında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de aynı şekilde yansıtılması.Memur emeklileri ile işçi esnaf emeklileri arasında 12 puana yaklaşan bir fark çıkmıştı.Bu plan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in karşı çıktığı iddia ediliyor. İkinci plan ise 6-7 puan eklenerek, enflasyon farkıyla toplam zammın 45'lere çekilmesi. Bu durumda son sözü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan söylecek.

Bu arada Kabinenin enflasyon ve ilave adımlarla Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmaya dair attığı atımların da değerlendireceği belirtiliyor.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA OLACAK

Toplantının bir diğer çok önemli gündem gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları olacak. İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de masaya yatırılacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.