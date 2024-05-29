Kaçak alkol üretimine jandarma baskını: 1 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak alkol üretimine jandarma baskını: 1 gözaltı

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçak alkol üretimi yapılan adrese yapılan baskında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol imalatı ve satışına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçede kaçak alkol üretildiği tespit edilen adrese bakın düzenleyen ekipler, M.Y.D. isimli şüpheli şahsı yakaladı.

Şahsın yakalanması sonrası adreste arama gerçekleştirildi. Aramada; 1 adet alkol damıtma makinası, 60 litre alkol mayası, 65 litre el yapımı içki, 45 adet içki yapım kiti, 500 gram karbon, 5 litre el yapımı içki, 74 adet şişe, 1 adet ölçüm tüpü, 25 adet damıtma hortumu, 2 adet ısıölçer, 6 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 3 adet aroma, 5 adet boş alkol şişesi ve 1 adet damıtma makinası ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y.D. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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