Kaçak Suriyeli operasyonu sokak sokak devam ediyor

İstanbul'da kaçak göçmenlerin sıklıkla bulunduğu bölgelerde, emniyet ekipleri ve zabıtaların katılımıyla yapılan operasyonlar devam ediyor.

Kaçak Suriyeli operasyonu sokak sokak devam ediyor

Sokakları sıkı bir denetim altına alan polis ekipleri, kaçak göçmenleri tek tek yakalayarak geri gönderme merkezlerine gönderiyor.

POLİS OTOSUNA BİNMEK İSTEMEDİ

Halkalı Merkez Mahallesi, Çınarlı Çeşme sokakta yapılan operasyonlarda, bazı Suriyeli kaçak göçmenler polise direnerek araca binmemeye çalıştı.

Başlatılan büyük operasyonla birlikte özellikle göçmen nüfusunun yoğun olduğu semtlerde denetimler yoğunlaştı. Ekipler, sokakları, caddeleri ve meydanları sıkı bir şekilde denetleyerek şüpheli gördükleri kişilere kimlik kontrolü yapıyor ve kaçak göçmenleri yakalayarak geri gönderme merkezlerine gönderiyor.

3 BİN 535 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Denetimler, plajlar ve tekneler de dahil olmak üzere farklı alanlara yayılarak sürdürülüyor. Dronlar da operasyonlarda kullanılarak kaçak göçmenlerin tespit edilmesine yardımcı oluyor. Temmuz ayındaki denetimlerde 3 bin 535 kaçak göçmen yakalanırken, sonraki günlerde bu sayının düşüş gösterdiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sert bir şekilde devam eden bu operasyonlarla, kaçak göçmenlerin şehirdeki illegal faaliyetlerine karşı mücadelesinin sürdüğü belirtiliyor. Şehrin güvenliği ve toplum düzeninin sağlanması için önemli bir adım olarak nitelendirilen bu operasyonların, kaçak göçmenlerin yasa dışı aktivitelerine karşı caydırıcı bir etkisi olduğu vurgulanıyor.

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