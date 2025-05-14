Kaçakçının evinden tarihi hazine çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaçakçının evinden tarihi hazine çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 66 yaşındaki R.Ö.'nün evinde, farklı dönemlere ait 1013 adet altın, gümüş sikke ve kağıt para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde yaşayan R.Ö.'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığına dair istihbarat aldı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Şüphelinin evine dün sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, yaptıkları aramalarda Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, Fransız İmparator Napolyon gibi hükümdarların dönemlerine ait 1013 adet altın, gümüş ve kağıt para geçirildi.

Eserlerden 887'in gümüş, 122'sinin altın sikke, 4'ünün de Osmanlı Dönemi'ne ait kağıt para olduğu belirlendi. Eserlerin incelemelerin ardından Bursa Kent Müzesi'ne teslim edileceği öğrenilirken, R.Ö. gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Son Haberler
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın son durumu
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın son durumu
Mavi Çarşı katliamcısı tahliye oldu! 13 kişiyi katletmişti... Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı
Mavi Çarşı katliamcısı tahliye oldu! 13 kişiyi katletmişti... Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı
Kars’ta vatandaşlara Mayıs sürprizi!
Kars’ta vatandaşlara Mayıs sürprizi!
Sinop’ta yaz öncesi sivrisinek operasyonu
Sinop’ta yaz öncesi sivrisinek operasyonu
Kardeşlerden örnek davranış! Bulup müzeye bağışladılar
Kardeşlerden örnek davranış! Bulup müzeye bağışladılar