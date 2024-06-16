Kaçan kurbanı yakalayayım derken bacağından oldu

Sultangazi'de bir vatandaş sabah saatlerinde 750 kiloluk kurbanlık boğasını kesim alanına götürdü. Ancak kesim işlemine başlamadan önce, boğanın boynuzlarıyla ayağına saplanması sonucu yaralandı.

Yaralanan vatandaş, "İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Daha önce kendimiz kesiyorduk ama bu sefer büyük bir kaza oldu. 750 kiloluk boğa bıçak atarken boynuzları ayağıma battı. Acil servise geldik, burada tedavi göreceğiz. Acısından ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

KAÇAN KURBANI YAKALAMAK İSTEDİ BİLEĞİNİ KIRDI

Diğer bir olay da yine Sultangazi'de yaşandı. Metin Baş, sabah saatlerinde kurbanlık hayvanını kesim yerine götürmek için yola çıktı. Ancak hayvanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmaya çalışması üzerine, Metin Baş hayvanı yakalamak için bağlı olduğu ipi tutmaya çalışırken yere düşüp ayak bileğini kırdı.

Tekerlekli sandalyeyle hastaneye giden Metin Baş, durumu şöyle anlattı: "Sabah kurban kesim yerine giderken hayvan kaçtı. İpi bırakmadık ama kaldırımda düştük. Bilek komple kırıldı. Ameliyat olmamız gerekecek gibi görünüyor. Bayramı hastanede geçireceğiz gibi duruyor. Arkadaşlar hayvanı yakalamaya çalıştılar, umarım yakalamışlardır. Yapacak bir şey yok, Allah'tan kabul olsun."