Galatasaray'da kış transfer döneminde Barış Alper ılmaz'ın satılması durumunda bir numaralı hedef olarak Atalanta'nın Nijeryalı kanat futbolcusu Ademola Lookman gösteriliyor. Kulübüyle yazın transfer olmak için sorun yaşayan Lookman daha sonra affedilse de Atalanta'da zor günler geçiriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Atalanta'nın Marsilya'yı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmada da teknik direktör Ivan Juric ile Lookman arasında fiziki müdahaleye varan tartışma yaşandı.

Maçın 75. dakikasında oyundan alınan Ademola Lookman, teknik direktörüne tepki gösterdi. Yedek kulübesine gitmek yerine soyunma odasına yönelen Lookman'a hocası Juric kolundan tututarak müdahalede bulundu. Gerilim kavgaya dönüşmek üzereyken Atalanta kaptanı Marten de Roon, kulüp CEO'su Luca Percassi araya girdi. Gerilimin bitmesinden sonra Lookman yedek kulübesine yöneldi.

Gian Piero Gasperini'nin yerine göreve gelen Hırvat teknik direktör Ivan Juric yönetiminde Atalanta bir türlü istediği sonuçları alamadı. Bu sezon oynadıkları 13 karşılaşmada yalnızca 3 kez kazama sevinci yaşayan Atalanta'nın yıldızı Lookman daha büyük takımlarda oynamak istiyor.

GALATASARAY'IN FIRSAT TRANSFERİ OLUR MU?

Galatasaray ile Lookman'ın ismi Türk basınında çok anılıyor. Geçen sezon Victor Osimhen'i Napoli'den fırsat transferi olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar bu kez bir başka Nijeryalı yıldız Lookman konusunda Atalanta'dan gelecek kararı bekliyor. Cimbom, vatandaşı Victor Osimhen aracılığıyla oyuncuyu Süper Lig'e gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Lookman'ın sözleşmesi haziran 2027'de sona erecek.