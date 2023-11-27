Kadıköy D-100’de alev alev yanan araç trafikte kaosa neden oldu

Kadıköy’de D-100 Karayolu’nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

KAYNAK: DHA
Kadıköy D-100’de alev alev yanan araç trafikte kaosa neden oldu

Olay, saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu’nda yaklaşık 1 saat boyunca trafik tek şeritten sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

Hafif ticari aracın yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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