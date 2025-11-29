Son yıllarda artan enflasyon ve ekonomik kriz, vatandaşları sıkıntıya sokarken, özellikle asgari ücret alan yurttaşlar, 2026 yılının ocak ayında yapılacak zam oranını dört gözle bekliyor. Öte yandan asgari ücretin düşük olacağı ile ilgili de birçok iddia ortaya atılıyor.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin imza verdiği Asgari Ücret İnisiyatifi, önümüzdeki hafta başlayacak görüşmeler neticesinde belirlenecek olan 2026 yılı asgari ücreti ile ilgili eylem gerçekleştirdi.

‘ASGARİ ÜCRET TÜM ÜCRETLERİ AŞAĞI ÇEKEN ÜCRETE DÖNÜŞMÜŞTÜR’

Yapılan basın açıklamasında, asgari ücretin, işsizlik ödeneğinden emekli maaşına, SGK primi ve evde bakım ücretine kadar pek çok alanı etkilediğine dikkat çekilerek, ‘Asgari ücret artık tüm ücretleri aşağı çeken ortalama ücrete dönüşmüştür. Bu nedenle yaklaşan görüşmeler, sadece asgari ücretlilerin değil, emeğiyle geçinen herkesin ortak meselesidir’ ifadeleri kullanıldı.

Enflasyonla mücadelenin faturasının, açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek pahasına milyonlarca emekçiye ödetildiği vurgulanarak, ‘Emekçiler, emekliler ve bu ülkenin yok sayılan tüm kesimleri olarak bizi yoksullukta eşitleyen bu gidişatı birlikte değiştireceğiz' sözleri sarf edildi.

Asgari ücretin işçi ailesinin geçimi esas alınarak insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılması gerektiği belirtilirken, milli gelir ve gerçek enflasyon baz alınarak yılda dört kez güncellenecek şekilde belirlenmesinin gelir dağılımında adaleti gözeten bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

‘SADECE NEFES ALABİLMEK İÇİN BELİRLENEN ÜCRET’

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal yaptığı açıklamada, ‘Ülkemizin kaynakları, bu ülkenin halkının alım gücünün artırılmasında, asgari ücretin yükseltilmesinde kullanılmamaktadır’ dedi.

Koçal açıklamasının devamında şunları söyledi, ‘Asgari ücret insanların insanca yaşayabilecekleri bir ücretin belirlenmesidir aslında. Ama bugün Türkiye’de insanca yaşamı bıraktık sadece nefes alabilmek için belirlenen ücrettir asgari ücret. Barınmadan tutun, çocuklarımızın okuldaki beslenmesine kadar, insanca yaşayabilmek, beslenebilmek ve yaşam stardardlarımızı, alım gücümüzü artırabilmek için asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Ama bir oyun daha var. O da, TÜİK’in Kasım ve Aralık ayındaki verilerini düşük olarak belirlenmesidir. Onun nedeni de asgari ücretin belirlenmesinde kıstas alınacak değerlerin düşük gösterilmesidir.’

‘TOPLUMUN YÜZDE 60’I ASGARİ ÜCRET ALIYOR’

Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk ise yaptığı açıklamada, çalışanların yüzde 60’ının asgari ücret aldığını belirterek, ‘Toplumun yüzde 60’ına iktisadi olarak, ekonomik olarak bunu dayatabiliyorsanız ve bunu ortalama ücret haline getirebiliyorsanız, bu zaten toplumun geri kalanına olabilecek en yüksek derecede bir siyasi tehdittir” şeklinde konuştu. Komisyon tarafından 2025 yılı için belirlenen rakamın işçi sınıfının ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade eden Öztürk, “Sizin takdirinizdir demiyoruz. Biz bunu reddettiğimizi söylüyoruz’ dedi.