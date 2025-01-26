Kadıköy'de park halindeki cip cayır cayır yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'de park halindeki cip cayır cayır yandı

Kadıköy'de bir sitenin otoparkında park halinde olan cip henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Kadıköy'de bir sitenin otoparkında park halinde olan cip henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olay saat 15.00 sıralarında Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında park halinde bulunan 34 N 6209 plakalı cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy'de park halindeki cip cayır cayır yandı

Kadıköy'de park halindeki cip cayır cayır yandı

Kadıköy'de park halindeki cip cayır cayır yandı

Kadıköy'de park halindeki cip cayır cayır yandı

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