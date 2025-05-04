Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon belli oldu! ABB FOMGET ipi göğüsledi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Galatasaray'ı sahasında 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyespor FOMGET, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.



Bu galibiyetle ligde 70 puana çıkan Ankara Büyükşehir Belediyespor FOMGET, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer aldı.

ABB FOMGET GALATASARAY'I DEVİREREK ŞAMPİYON OLDU!

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abideen Suliat, 37. dakikada Oriana Altuve, 40. dakikada Abigail Kim ve 56. dakikada Milica Mijatovic kaydetti.



Galatasaray'ın golleri ise 43. dakikada Ina Kristoffersen ve 52. dakikada Oluwatosin Blessing Demehin'den geldi.

FENERBAHÇE PETROL OFİSİ ALG SPOR'A DİŞ GEÇİREMEDİ

Öte yandan Fenerbahçe Petrol Ofisi ise ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, son haftaya aynı puanla girdiği FOMGET'in 2 puan gerisinde kaldı ve Kadın Futbol Süper Ligi'ni 68 puan ile 2. sırada tamamladı.