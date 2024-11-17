Kadın futbolcular İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadın futbolcular İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

Düzce Kadın Futbol Takımı oyuncuları İsrail'in yaptığı katliamlara dur demek, kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için sahaya hayali çocukların ellerinden tutarak çıktılar.

Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Düzce Kadın Futbol takımı 2024-2025 sezonu ilk maçını kendi evinde Samsun Futbol Takımı karşılaştı. Kadın futbolcular ilk maçlarına toplumsal mesaj içeren farkındalık çalışması ile çıktı.

Nurettin Zafer Stadında oynanan karşılaşma öncesi Düzce Kadın Futbol Takımı oyuncuları İsrail'in yaptığı katliamlara dur demek, kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için sahaya hayali çocukların ellerinden tutarak çıktılar. Seremoni öncesinde ise İsrail ve insanlığa çağrı yapan; "İsrail / İnsanlık Çocukları öldürmeyin" yazılı pankart açan Kadın futbolcular, taraftarlardan da alkışlarla destek aldılarKadın futbolcular İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

Maç öncesi açıklama yapan Düzce Kadın Futbol Kulübü Başkanı Birol Aksu, "Narin'in öldürülmesi üzerine bebek ölümleri, İsrail'in çocukları öldürmesi, aylardan, yıllardan beri devam eden katliamları üzerine biz duyarlı davranalım dedik. Bugün kızlarımız bir pankartla çıkacaklar. İsrail ve insanlığa seslenecekler. Çocukları öldürmeyin diyecekler. Bunu kadın futbol kulübünün yapması çok manidar. Yılda yaklaşık 500'e yakın kadınımız öldürülüyor. Bunda bir tepki. Kızlarımız ile bir enstantane hazırladık. Hem insanlığa hem de İsrail'e sesleniyoruz "Çocukları öldürmeyin" diyoruz" diye konuştu.

Yapılan seremoninin ardından maç başladı.

Kadın futbolcular İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

Kadın futbolcular İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

Kadın futbolcular İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

Kadın futbolcular İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

Kadın futbolcular İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

Kadın futbolcular İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

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