Kadınlara mucize ot ortaya çıktı. 3 kabusa iyi geliyor

Kadınları korkulu rüyası olan menopoz, adet öncesi sendromu (PMS), ağrılı adet kanamasına iyi gelen kohoş otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kadınlara mucize ot ortaya çıktı. 3 kabusa iyi geliyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Kohoş otu; yaygın olarak menopoz, adet öncesi sendromu (PMS), ağrılı adet kanaması, zayıf ve kırılgan kemikler (osteoporoz) için kullanılan bir orman bitkisi olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

KOHOŞ OTUNUN FAYDALARI

Vücutta çeşitli olumlu etkileri olabilecek kimyasallar içerir. Bu kimyasallardan bazıları bağışıklık sistemi üzerinde çalışır ve vücudun hastalıklara karşı savunmasını olumlu yönde etkileyebilir.

Bazıları ise vücudun iltihabı azaltmasına yardımcı olabilir.

Kohoş otu kökündeki diğer kimyasallar sinir sisteminde ve beyinde işe yarayabilir. Bu kimyasallar, beyindeki serotonin adı verilen kimyasala benzer şekilde çalışabiliyor.

Astım ve bronşiyal spazmı rahatlatmak için ise yabani kiraz ağacı kabuğu, andızotu kökü ve sığır kuyruğu ile beraber kullanılabilir. Bu bitki, tüm dünyada olduğu gibi doğu herbalizminde de menopoz dönemi kadınlarındaki menopozal sıkıntıları azaltmak için kullanılmaktadır.

KOHOŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Qi’nin dolaşımını düzenleyerek, başağrısı ve krampları azaltır. Kan dolaşımını da düzenleyerek gecikmiş ve ağrılı adeti düzene sokar.

Çin tıbbında serinletici özellik gösteren bir diyaforetiktir (terletici), ancak bu bitki batı tıbbında daha ziyade antispazmodik özellikleri (spazm giderici) nedeniyle kullanılmaktadır. Çin tıbbına göre günlük kullanım miktarı için 3-9 gram tavsiye edilir.

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