Kadınlara müjde. Şerbetçi otu menopoza böyle iyi geliyor

Kadınların korkulu rüyası olan menopoz belirtilerini hafifleten şerbetçi otu dikkat çekti.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Kadınlara müjde. Şerbetçi otu menopoza böyle iyi geliyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme devam ediyor.

Kadınların korkulu rüyası olan menopoz belirtilerini hafifleten şerbetçi otu dikkatlerden kaçmadı.

MENOPOZ NEDİR?

Menopoz, bir kadının hayatında menstruasyonun yani adet döngüsünün sona erdiği dönemdir. Menopoz, adet görmeden 12 ay geçtikten sonra teşhis edilir. Doğal bir biyolojik süreç olarak tanımlanan menopoz dönemi ortalama olarak 40'lı veya 50'li yaşlarda gerçekleşir. Menopoz, genellikle 3 ila 8 yıl arasında devam eden menopoz öncesi dönem olarak adlandırılan bir sürecin sonunda oluşur.

ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?

Şerbetçi otu, saç ve cilt bakımı için kür olarak veya içecek olarak çay şeklinde kullanılabilir.

Şerbetçi otu çayı, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunu bir bardak kaynar suya ekleyip 10 dakika demleyerek hazırlanır. Aç karnına içildiğinde daha etkilidir. Kokusu keskin olduğu için bal ile tatlandırılabilir. Hormonlara etki ettiği için günde bir bardaktan fazla içilmemelidir.

Bir ay kullanıldıktan sonra bir süre ara verilmelidir. Göğüs büyütme amacıyla da kullanılabilen şerbetçi otu, krem haline getirmek için kaynatılıp öğütülür. Bir cilt kremi ile karıştırılıp vücuda sürülür. Zarar vermemek için çok uzun süre bekletilmez.

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