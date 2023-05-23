Kadir Doğulu ihanet iddialarına gülücükle yanıt verdi

Karaköy'de görüntülenen oyuncu Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile evliliğinde kriz yaşadığı ve eşine ihanet ettiği iddialarını cevapsız bıraktı. Gülümsemekle yetinen Doğulu, sessiz kalmayı tercih etti.

Kadir Doğulu ihanet iddialarına gülücükle yanıt verdi

Meslektaşı Neslihan Atagül ile 2016'da dünyaevine giren oyuncu Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylarda Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Kadir Doğulu, çıkan haberlerin ardından 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasında bulunmuştu.

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Eşine güvenen ve söylenenlere kulak asmayan Neslihan Atagül ise Kadir Doğulu ile birlikte Bakü'ye uçmuş ve çift, adeta aşk tazelemişti.

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kadir Doğulu, yaşananlardan haftalar sonra görüntülendi. Doğulu, tek başına Karaköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte saatlerce oturup, sohbet eden Kadir Doğulu, çıkışta gazetecileri karşısında görünce gülümsemekle yetindi.

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Ünlü oyuncu, basın mensuplarının yaşanan olaylarla ilgili sorularına yanıt vermemeyi tercih etti. Sessizliğini koruyan Doğulu, ardından otomobiline binerek oradan ayrıldı.


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