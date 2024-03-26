Kadir İnanır hakkında son dakika açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Kadir İnanır hakkında son dakika açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" dedi.

Türk sinemasının efsane oyuncularından Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde 24 Mart Pazar günü rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

"ENTÜBE DURUMDAN ÇIKARILAMAMIŞTIR"

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Bakan Koca paylaşımında şu bilgileri verdi:

* "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır.

* Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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