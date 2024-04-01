KAGİDER’den yerel yöneticilere çağrı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 31 Mart Mahalli İdareler seçimi ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdari Yerel Yönetim Seçimleri tamamlanmıştır. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) olarak; öncelikle seçimi kazanan tüm partileri, belediye başkanlarını ve yerel yöneticileri kutluyoruz.

2019 yılı yerel seçimlerinde seçilen kadın il belediye başkan sayısı 4 iken, 2024 yılında bu sayı 11’e yükselmiştir. Seçilen tüm kadın belediye başkanlarına da görevlerinde başarılar diliyoruz.

Görevi süresince tüm yerel yöneticilerin; toplumsal barış ve uzlaşmayı sağlayacaklarına, yerel sorunlara hassasiyetle yaklaşacaklarına gönülden inanıyoruz.

Yeni dönemde; kadın dostu bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalar sürdürmelerini, kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlendirilmesi için kadın istihdamı ve kadın girişimciliğini destekleyecek politikalar ile projeler üretmelerini diliyoruz.

Her zaman olduğu gibi yerel yönetimlerin yeni döneminde de proje ve iş birliklerine açık olduğumuzu, KAGİDER etkisi ve tüm Türkiye’deki kadınların gücüyle belediyecilik faaliyetlerinde yerel yöneticilerin destekçisi olacağımızı belirtmek isteriz.”