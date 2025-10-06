Kahraman albay Orkun Özeller'den gündem olacak ‘Öcalan’ sözleri!

Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan albay rütbesiyle emekli olan Orkun Özeller, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ordu Cezaevi'ne konulmuştu. 3 gün önce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 No'lu Cezaevi'ne nakledildi. Özeller, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e bir mektup gönderdi. Özeller’in mektubunu ise Öztürk bugünkü köşe yazısında yer verdi.

“YOKLUĞUMU FIRSAT BİLİP TERÖRİST BAŞINI 'UMUT HAKKI' DİYE CEZAEVİNDEN ÇIKARMAZLAR”

Özeller, cezaevinde tutuklu bulunmayı vatani görev olarak gördüğünü belirterek, "Umuyorum yokluğumu fırsat bilip terörist başını 'Umut hakkı' diye cezaevinden çıkarmazlar ya da mecliste konuşturmaya kalkmazlar. İşte o zaman burada olduğum için çok üzülürüm" demişti.

“TABANDA BAŞLAYAN BU BÜTÜNLEŞMENİN GENEL MERKEZLERCE DEVAM ETMESİ GEREKİR”

20 gündür cezaevinde tutuklu olan Özeller, Ordu'da CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi teşkilatları ve vatandaşlar cezaevi önünde destek için basın açıklaması yapmasına ise “Aylardır arzu ettiğim şey muhalif partilerin ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışı ile bir araya gelerek bu iktidarı sandıkta yenerek gitmesini sağlamaktır. Tabanda başlayan bu bütünleşmenin genel merkezlerce devam etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

ORDUEVİNE GİRİŞİ YASAKLANDI

Özeller, televizyonlarda ateşli konuşmalar yaparak dikkat çekiyordu. Bu konuşmalarından dolayı Milli Savunma Bakanlığı tarafından orduevi ve sosyal tesislere giriş yasağı getirilmiş, dava açarak bu kararın iptalini sağlamıştı. Ancak benzer gerekçeyle yeniden giriş yasağı uygulanmıştı.

ABD’Lİ KOMUTANDAN PLAKETİ ALMADI

İncirlik Üssü'ndeki görevi sona erdiğinde ABD'li komutan ona plaket vermiş, Özeller kürsüde "Siz, bölücü terör örgütüne silah verip askerlerimizin şehit edilmesine, vatandaşlarımızın öldürülmesine sebep oluyorsunuz. O yüzden plaketi size iade ediyorum" diyerek plaketi reddetmişti.