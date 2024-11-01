Kahraman köpek Ares! Binlerce gencin hayatını kurtarmak için kendini feda etti

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik "Narkoçelik-44" operasyonu düzenlendi. 3 tonun üzerinde uyuşturucu madde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Binlerce genci zehirlenmekten kurtaran uyuşturucu operasyonunda polis köpeği olarak görev yapan 'Ares'in bir zanlının üzerindeki uyuşturucudan zehirlenerek ölmesi derin üzüntüye neden oldu.

İçişleri Bakanı, operasyonlarda tonlarca uyuşturucuyu sosyal medya hesaplarından duyurdu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik "Narkoçelik-44" adı verilen operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.

"POLİS BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ"

TIR'a yapılan operasyonda şüpheliler araca uyuşturucu yüklerken yakalandılar. Ele geçirilen uyuşturucu paketlerini gören polisler bile şaşkına döndü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 17 Ekim ile 31 Kasım tarihleri arasında Esenyurt, Kadıköy, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçelerinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespiti için operasyonlar düzenlendi. Depolara ve TIR'a eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonun sonucunda 25 şüpheli yakalanırken, 3 tonun üzerinde metamfetamin, skunk ve eroin ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 17 şüpheli ifadelerinin ardından adli makamlarca tutuklandı. 8 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda ele geçirilen maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'te bulunan Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

KAHRAMAN KÖPEK UYUŞTURUCU MADDEDEN ÖLDÜ

'Ares' isimli kahraman köpek bir zanlının kıyafetindeki uyuşturucudan zehirlenerek öldü. Polisin baskın yaptığı sırada evde bulunan 3 şüpheli, villanın üst katlarından atlayarak kaçmak isterken ekipler tarafından yakalandı. Uyuşturucuya duyarlı 'Ares' zanlıyı camdan atlamaya çalıştığı esnada bacağından tutarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üzerine bulaşmış uyuşturucudan etkilendi ve polis köpeği olay yerinde öldü.

TAKİP ALTI AY SÜRDÜ

Alınan bilgilere göre takip altı ay sürdü. Teknik teknik ve fiziki takiplerin sonucu yüklü miktarda uyuşturucu ile bağlantılı 4 katlı bir villa polisin radarına takıldı. Buna göre, İran'dan Türkiye'ye sokulan metamfetamin türü uyuşturucunun, şebeke içerisinde ‘doktor' denilen kimyacı kişilerce ayrıştırma işleminden geçirileceğini tespit eden polis ekipleri, çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından söz konusu villaya operasyon düzenlendi.

SİNYAL CİHAZI İLE TAKİP EDİLDİ

Söz konusu evde yapılan detaylı aramada suç ağına mensup kişilerin polisin çalışmalarını önceden tespit etmek için evlerine sinyal tespit cihazı aldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında eğlence mekanlarında müzik programı yapan K.Ö. adlı bir DJ'nin de yer olduğu öğrenildi.