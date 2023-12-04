Kahraman Subaylar tutsak edildikleri cezaevini ziyaret etti

FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpası ile Atatürkçü subayları TSK’dan tasfiye etmesi ile cezaevine giren Kahraman subaylar, yıllar sonra tutsak edildikleri Maltepe Cezaevini ziyaret etti.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Kahraman Subaylar tutsak edildikleri cezaevini ziyaret etti

Devlet içinde yapılanan FETÖ; ordu ve yargı içerisinde kadrolaştıktan sonra, kendilerinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışan kahraman Türk subaylarını Ergenekon ve Balyoz gibi uydurma davalar ile önce terör örgütü üyesi ilan etmiş ardından da cezaevlerine kapatmıştı.

2016 yılında yaptığı darbe girişimi ile gerçek yüzü tamami ile ortaya çıkan FETÖ’nün, kahraman Türk Subaylarına kumpas yaparak tutsak ettikleri ortaya çıktı.

Aklanan subayların, bir dönem tutsak edilip hapis yattıkları cezaevini ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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