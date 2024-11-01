Kahramanmaraş’ta büyüleyen güzellik! Sonbahar manzaraları mest etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta büyüleyen güzellik! Sonbahar manzaraları mest etti

Kahramanmaraş sonbaharda büyüleyen görüntülere sahne oldu. Sarı ve kırmızıya bürünen ağaçların oluşturduğu ahenk görenleri mest etti.

Kahramanmaraş'ta sonbahar mevsiminde sarı ve kırmızıya bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluştururken, görenler adeta mest oldu.

Afşin ilçesinde sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla birlikte oluşan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluştururken, fotoğraf tutkunları bölgeye akın etti. İlçeyi her ay fotoğraflayan fotoğrafçılar, sonbahar ayında Ceyhan Nehri, Hurman Çayı, Mağaragözü Çayı, Göksun Çayı gibi birçok akarsuyu da barındıran bölgedeki manzarayı kayıt altına aldı.

Kahramanmaraş’ta büyüleyen güzellik! Sonbahar manzaraları mest etti

Kahramanmaraş’ta büyüleyen güzellik! Sonbahar manzaraları mest etti

Kahramanmaraş’ta büyüleyen güzellik! Sonbahar manzaraları mest etti

Kahramanmaraş’ta büyüleyen güzellik! Sonbahar manzaraları mest etti

Kahramanmaraş’ta büyüleyen güzellik! Sonbahar manzaraları mest etti

Kahramanmaraş’ta büyüleyen güzellik! Sonbahar manzaraları mest etti

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