Kahramanmaraş'ta eşini öldürüp intihar etti

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta eşini öldürüp intihar etti
Kahramanmaraş’ta Mert Boynueğri, tartıştığı eşi Emine Boynueğri’yi (34) silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Kahramanmaraş’ın Yenişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Mert ve Emine Boynueğri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Boynueğri, silahla 2 çocuğunun annesine ateş etti. Emine Boynueğri kanlar içinde yere yığılırken, bu kez Mert Boynueğri silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.

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EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Silah seslerini duyan komşuların yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Boynueğri çiftinin cesedini buldu. Yapılan incelemeden sonra çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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