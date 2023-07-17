Kahramanmaraş'ta halk susuzken KASKİ müdürü bu villayı yaptırdı. Önce suyunu bağlattı

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta hala su sorunu devam ederken Kahramanmaraş KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ruhsat olmadan villa yaptırdı. Üstelik inşaat tamamlanmadan suyunu bağlattı bile.

Kahramanmaraş'ta halk susuzken KASKİ müdürü bu villayı yaptırdı. Önce suyunu bağlattı

Deprem bölgelerinde devam eden en büyük sorunlardan biri de suya ulaşım problemi. Binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da vatandaşlar suyu temin etme de sıkıntı çekiyor.

Güvenhabermaraş’ta yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın yaptırdığı villa ruhsatsız. Üstelik vatandaşın Maraş’ta su sorunu devam ederken Kavak, özel olarak 50’lik boru ile suyunu bağlattı bile.

Kavak’ın villasının ruhsatsız olması, ve kent çapında su sorununun devam etmesine rağmen Kavak’ın önce villasına suyunu bağlatması tepki topladı.

Ayrıca Kavak’ın yaptırdığı villanın baraj manzaralı olması da dikkat çekti.

Güvenhabermaraş hesabından paylaşılan bilgide şu ifadeler yer alıyor:

Ruhsatı var mı diye sorarsanız yok (:

Ayrıca özel olarak 50’lik boru ile suyu bile çekildi fakat Kahramanmaraş’ta su sorunu devam ediyor (:
Bildiğimiz kadarıyla ruhsat çıkmadan inşaata başlanmaz demek ki bu karar vatandaşlar içinmiş (:

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MARAŞ’TA SU SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi'nde yaşanan depremden sonra su sorunu sürüyor. Sadece bu mahallede değil depremden etkilenen tüm mahallerde de soru sorunu yaşanıyor.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta yaşanan içme suyu problemini Meclis’te gündeme getirmişti.

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