Kahramanmaraş’ta kar mücadelesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta kar mücadelesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit kırsalında yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Şehir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamak ve günlük yaşamın aksamaması için yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda, özellikle yüksek rakımlı kırsal bölgelerde kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Çağlayancerit'in kırsal mahalleleri ve oba yollarında karla mücadele çalışmaları, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda gece gündüz sürdürülüyor. Ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle yolları ulaşıma açık tutmaya çalışırken, özellikle kritik noktalarda tuzlama çalışmalarına da ağırlık veriyor.

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Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için sürdürülen seferberlik kapsamında, mahalle yollarında herhangi bir kapanma yaşanmaması adına önleyici müdahaleler yapılıyor. Çalışmalar sayesinde yerleşim yerleri ile çevredeki mahalleler arasındaki ulaşım kesintisiz bir şekilde sağlanıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendiren ekipler, 7/24 esasıyla görev yaparak acil durumlara anında müdahale ediyor.

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