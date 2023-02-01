﻿Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

T.B, idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Andırın-Kadirli kara yolunun Harboğazı mevkiinde, yaklaşık 20 metrelik uçurumda devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.B. ve M.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (AA / İHA)
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