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Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobil uçuruma devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 02:08
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Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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T.B, idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Andırın-Kadirli kara yolunun Harboğazı mevkiinde, yaklaşık 20 metrelik uçurumda devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.B. ve M.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (AA / İHA)

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