Şehir merkezinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışmalara başladı.

Yağışla birlikte ana arterlerde biriken çamur, taş ve diğer atıkların temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

153 PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde 65 araç ve 153 personel görev yaptığı duyuruldu.

Ekiplerin, yoğun yağış nedeniyle yollara taşınan tonlarca malzemeyi temizleyerek ulaşımın güvenli hale getirilmesini sağladığı ifade edildi. Özellikle araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu Azerbaycan Bulvarı, Hükümet Caddesi, Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Sait Zarifoğlu Caddesi, Köroğlu Caddesi ve Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi başta olmak üzere birçok noktada temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yollarda biriken çamur ve taşların yanı sıra mazgal ve yağmur suyu kanallarında biriken atıklar da temizlenerek sistemin yeniden sağlıklı şekilde çalışması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağanak yağışın ardından şehirde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için tüm imkânların seferber edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Yağışın neden olduğu olumsuzlukları hızla gidermek için ekiplerimiz sahada yoğun bir çaba gösteriyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" denildi.