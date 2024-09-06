Kahramanmaraş'ta ticari araç ile otomobil çarpıştı! 11 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Elbistan ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'nde, 35 KG 5176 plakalı hafif ticari araç ile 06 AB 2943 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle meydana gelen kazada, araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.