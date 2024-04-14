Kahta'da hafif ticari araç şarampole devrildi. 1 ölü 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi'nde oldu.

Sedat Bozan (23) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, araçta bulunan Muhammed Denizhan'ın hayatını kaybettiğini, sürücü Sedat Bozan ile 3'ü çocuk toplam 8 kişinin de yaralandığını tespit etti. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.