Kahta'da hafif ticari araç şarampole devrildi. 1 ölü 8 yaralı

Kaynak: DHA
Kahta'da hafif ticari araç şarampole devrildi. 1 ölü 8 yaralı
Adıyaman Kahta'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atarak şarampole devrildiği kazada 5 yaşındaki Muhammed Denizhan hayatını kaybetti. 3'ü çocuk 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi'nde oldu.

Sedat Bozan (23) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, araçta bulunan Muhammed Denizhan'ın hayatını kaybettiğini, sürücü Sedat Bozan ile 3'ü çocuk toplam 8 kişinin de yaralandığını tespit etti. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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