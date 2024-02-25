KAHVE, ÇAY VE BENZERİ ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.

Yayın Tarihi: 25 Şubat 2024 / 00:01

İSPER AŞ ÇAY OCAĞI MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/222299

1-İdarenin a) Adı : İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş. b) Adresi : Merkez mah.Silahtarağa cad. No:83/1 - EYÜPSULTAN/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 4447733 - 2123694303 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İSPER AŞ ÇAY OCAĞI MALZEMESİ ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000 Adet Türk Kahvesi 100Gr, 1.500 Kg Stick Şeker Baskılı, 336 Adet Kahve Granül 200Gr, 150 Adet Süt Tozu 500 Gr ,25 Kg Ihlamur Yaprak, 5 Kg Kış Çayı, 30 Adet Toz İçecek, 990 Paket Tahta Karıştırıcı, 4.150 Adet Şeker 1 Kg, 4.000 Paket Poşet Çay (Şeker ve Tahta Karıştırıcı ile Birlikte), 800 Paket Poşet Kahve İkisi Bir Arada, 800 Paket Poşet Kahve Üçü Bir Arada Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul il sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği 3 farklı lokasyonda bulunan adreslere teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Ürünlerin tamamı sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.03.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:83/1 Eyüpsultan/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.