Kahverengi kokarca böceği istilası! İki mahalleyi sardı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere ve Kurşunlu mahallelerinde kahverengi kokarca böcekleri, meyve ağaçlarında önemli zararlara yol açtı. Özellikle kiraz, erik ve dut ağaçlarını hedef alan böcekler, ürünlerde kalite kaybına neden oldu. Havanın ısınmasıyla birlikte artan böcek popülasyonu, üreticileri tedirgin etti.

KİMYASAL MÜCADELE YETERSİZ KALDI

Karacabey’in Boğazköy ve Bayramdere mahallelerinde yayılım gösteren kokarca böceklerinin, meyve ağaçlarının suyunu emerek ürünlerin kurumasına yol açtığı bildirildi. Üreticiler, kimyasal mücadele yöntemlerinin yetersiz kaldığını ve böceklerin evlere kadar ulaştığını belirtti. Yaşanan sorun karşısında çaresiz kalan çiftçiler, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

“YETKİLİLER BU SORUNLA BAŞ BAŞA BIRAKTI”

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş, konuya ilişkin defalarca yetkili makamlara başvuru yaptıklarını ifade ederek, somut bir çözüm sunulmadığını dile getirdi. Yaklaşık dört ay önce kent konseyinde düzenlenen bir toplantıda, kokarca böceklerini kontrol altına almak amacıyla “böcek hapisleri” kurulmasının önerildiğini aktaran Kuş, bu projenin hayata geçirilmediğini belirtti. Kuş, “Yetkililer bizi bu sorunla baş başa bıraktı. Acil önlem bekliyoruz” dedi.