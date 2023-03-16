﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor

İnsanların aşı sonucunda oluşan bağışıklık tepkisinin yaş, cinsiyet ve genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği biliniyordu.

TRT Haber’in Independent’tan aktarığı habere göre; bu yüzden bilim insanları, uyku süresinin de bağışıklık tepkisinde önemli rol oynayabileceğini düşünüyordu.

Fransız Ulusal Sağlık ve Tıp Enstitüsü'nden Dr. Karine Spiegel ve meslektaşları, uyku üzerindeki şüpheleri doğrulamak için bilimsel bir çalışma yürüttü.

Ekip, grip, hepatit A ve hepatit B aşıları üzerinde yapılan 7 çalışmanın sonuçlarını birleştirdi ve analiz etti.

"7 İLA 9 SAATLİK UYKU SAĞLIKLI YETİŞKİNLER İÇİN ÖNERİLİYOR"

İncelemede geceleri 7 ila 9 saat uyuyan kişilerle ve 6 saatten az uyuyanların vücutlarında oluşan antikorlar karşılaştırıldı. Uzmanlar 7 ila 9 saatlik uykunun sağlıklı yetişkinler için önerilen seviye olduğunu belirtiyor.

Hakemli bilimsel dergi Current Biology'de yayınlanan araştırma, 6 saatten az uyumanın erkeklerde aşılama sonucunda ortaya çıkan bağışıklık tepkisini azalttığına dair güçlü kanıtlar ortaya koydu.

"AŞIYA YANIT VERME YETENEĞİNDE ERKEKLERDE İSTATİSTİKSEL BİR AZALMA TESPİT ETTİK"

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Michael Irwin, "Aşıya yanıt verme yeteneğinde erkeklerde istatistiksel açıdan anlamlı olan, kadınlarda ise anlamlı olmayan bir azalma tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bu farklılığın cinsiyet hormonlarından kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor.

Bu arada uyku ve aşı etkinliği arasındaki bağlantı, dağınık çalışma düzenlerine sahip kişiler için büyük bir endişe kaynağı olabilir.

Araştırmacılar özellikle aşı yapılmadan önceki gece iyi bir uyku çekilmesini tavsiye ediyor.

ABD'deki Chicago Üniversitesi'nden Fahri Tıp Profesörü Eve Van Cauter, konuyla ilgili "Bireylerin aşı olmadan önceki ve sonraki hafta yeterince uyuduklarından emin olması, planlarını buna göre yapması gerekebilir" dedi.