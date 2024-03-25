Kalkışa hazırlanan uçağı durdurmaya çalıştılar. Bakın başlarına ne geldi

Kaynak: AirportHaber
Kalkışa hazırlanan uçağı durdurmaya çalıştılar. Bakın başlarına ne geldi
İtalya'daki Milano Malpensa Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir uçağa doğru koşan aktivistler apronu karıştırdı. Aktivistlere bu hareketleri pahalıya patladı.

İtalya'nın Milano Malpensa Havalimanı'nın apronuna dalan aktivistler ortalığı karıştırdı. Bir anda havalimanından kalkışa hazırlanan uçağı doğru koşan aktivistler, hem pilota hem de güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı.

İtalya'daki Milano Malpensa Havalimanı'nda aktivistler kalkışa hazırlanan bir uçağa doğru koşunca apron birbirine girdi.

İtalyan polisinden edinilen bilgiye göre, aktivistler Milano'dan kalkış yapacak Fas hava yollarına ait yolcu uçağına doğru koştu. Aktivistlerin ülkesine gönderilen bir Faslı için uçağa doğru koştukları öğrenildi. Pilot olay üzerine kalkışı durdurmak zorunda kaldı.

Aprona dalıp, uçağı durduran aktivistler İtalyan polisince gözaltına alındı. Aktivistlerin bu hareketi kendilerine pahalıya mal oldu. Tutuklanarak, cezaevine gönderildiler. tivistler, uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan tutuklandı.

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