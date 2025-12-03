Şevket Gölük - Ankara / Yeniçağ

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliği ile Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen OED cihazı, kalbin kan pompalama fonksiyonunu yerine getiremediği ani kalp durması (kardiyopulmoner arrest) vakalarında hastayı tedavi etmek üzere kullanılacak.

İLK YARDIM BİLGİSİ OLAN HERKES KULLANABİLECEK

İlk yardım bilgisi olan herkesin kolayca kullanabileceği cihaz, ani kalp durması vakalarında acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen ve "altın dakikalar" olarak tanımlanan zaman zarfında vakaya hızlıca müdahale edilmesine imkan sağlayacak.

Ankara Valiliği tarafınca konu ile ilgili; 'Sağlık Bakanlığımız ve ASELSAN işbirliği ile, yerli mühendislik gücümüz kullanılarak geliştirilen Otomatik Şok Cihazı (OED) Projesi, ülkemizin gelişmiş sağlık altyapısını daha da ileriye taşıyan önemli bir teknoloji adımı olarak hayata geçirilmiştir.

Yapılan planlama doğrultusunda cihazların ilimizde belirlenen 25 noktaya yerleştirilmesi tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. ASELSAN imzalı yerli OED cihazları, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar vermekte; ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlayan bir yaşam köprüsü görevi üstlenmektedir. Projenin Ülkemize ve İlimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.' açıklaması yapıldı.